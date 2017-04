La extraña combinación de Kim Kardashian y Kanye West en su última aparición pública

Pocos días después del estreno del último episodio de Keeping Up with The Kardashians, Kim Kardashian y Kanye West aparecieron públicamente, más sonrientes que nunca. Según parece, el matrimonio salió a una cita romántica en un restaurante de sushi de Los Ángeles, el pasado sábado.

¿Se ponen de acuerdo para combinar sus atuendos? Lo sorprendente de esta nueva aparición pública, es que tanto Kim como Kanye se vistieron de negro para la ocasión. Ambos usaron prendas de un sólo oscuro tono y llamaron la atención de todos los paparazzi que los esperaban fuera del lugar.

Recordemos que en el último episodio del reality, Kim reveló que desea volver a ser madre junto a su esposo, aunque su vida corra peligro. Como sabemos, la mediática sufre una condición llamada placenta accreta que dificulta sus embarazos.

Por otro lado, fuertes rumores aseguraban a fin del año pasado que el matrimonio de Kimye afrontaba un muy difícil momento. Por momentos se creyó que Kim le había pedido el divorcio a Kanye, pero afortunadamente el tiempo demostró lo contrario.

Vía TKM