Esta es la aclaración de Kim Kardashian tras la foto que probaría que fue atacada en Los Ángeles

Kim Kardashian se encargó de tranquilizar a sus fanáticos, luego de que estos se enteraran, a través de E! News, que fue atacada en Los Ángeles. El altercado habría sucedido cuando caminaba por Mr. Chow, luego de presenciar los Fashion Los Angeles Awards, el domingo por la tarde.

Según E!, un transeúnte que pasaba por allí se lanzó sobre Kardashian en la calle. Como se puede ver en las fotos tomadas del incidente por paparazzis, Kim estaba realmente asustada, mientras su amiga lucía igualmente alarmada.

Pero Kim intentó calmar las aguas dando su versión por Twitter: “Me acaba de llamar @JonathanCheban para preguntarme si estaba bien. Leí en Internet que fui atacada por las afueras de Mr. Chow. Absolutamente falso! Son rumores extraños”, deslizó la mediática.

So @JonathanCheban just called me & asked if I was ok & read online I was attacked outside of Mr. Chow. Totally not true! Such weird rumors

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 3 de abril de 2017