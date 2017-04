Charlie Hunnam contó detalles de su tensa relación fuera de cámara con Robert Pattinson

Charlie Hunnam y Robert Pattinson trabajaron juntos en The Lost City of Z, pero entre ellos no hubo relación fuera de cámara. El propio protagonista de la serie Sons of Anarchy contó que no hubo química tras bambalinas.

En el Festival de Cine de Berlín, Hunnam reveló que la recepción de R-Patz fue muy fría y que hubo una “distancia real” entre ellos durante el rodaje.

“No creo que haya compartido más de diez palabras con Robert [Pattinson] fuera de cámara“, dijo el actor. “No sabía si estaba simplemente ‘en su mundo’ o si realmente no le caí bien”, se sinceró.

El actor aclaró que —afortunadamente— está distancia entre ellos no quedó reflejada en la pantalla y agregó que desde la finalización de la película, Pattinson se acercó a él y mostró interés en generar una amistad.

(Getty Images)

En The Lost City of Z, que se estrena a nivel mundial el próximo mes y fue producida por Amazon, los dos actores británicos personifican a dos exploradores que en los años 20 se pierden en las selvas de Brasil.

De acuerdo con Pattinson, de 30 años, fue una experiencia agotadora. La ex estrella de la exitosa saga Crepúsculo contó que el elenco tenía solo una comida diaria para que pudieran retratar físicamente a sus personajes. “Yo literalmente no comí nada”, contó a People el ex de Kristen Stewart.