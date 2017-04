Presidenciales: Parisi vuelve a presentarse como candidato

En el Centro Cultural Palacio La Moneda, el economista Franco Parisi lanzará su nueva candidatura presidencial, buscando reeditar tras haber alcanzado el cuarto lugar con poco más del 10% de los votos en los comicios pasados de 2013.

La cita será a las 10.20 horas y reunirá a diversas agrupaciones y movimientos que lo apoyarán en su intento de llegar a la primera línea política. Entre ellos están el Partido Democracia Regional, el Partido Unido en la Fe, el Partido Anticorrupción, el Partido Poder de la Gente, el Instituto Progresa, el movimiento Chile te Cuida, entre otras agrupaciones.

En febrero, el ahora nuevo candidato manifestó “creo que me hizo bien perder. Me permitió madurar. Tuve una vida afortunada, lo que tocaba lo transformaba en, no en oro, pero si lo transformaba para mejor y aquí me golpearon, me tiraron al piso y me pisotearon. Lo hicieron muy bien, los felicito. Pero se equivocaron en algo: no me mataron, lo digo simbólicamente”.

El Ciudadano