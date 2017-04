Contra las colillas de cigarros en la playa: La emotiva carta de una niña de 12 años

Este martes el diario El Mercurio publicó una carta al director firmada por una niña de 12 años. La chica, Ignacia Tokman Herrera, escribe acerca de una molestia que tuvo durante una visita a la playa. El fastidio esta vez, al igual que en otras ocasiones, se produjo cuando se aprontó, ya en el balneario, a jugar en la arena.

“Encontré muchos cigarros tirados en el piso. Desde chica me molesta mucho que el balde tenga más cigarros que arena. Entonces, pensé en escribir a los diarios para pedirles a todos los lectores que fuman que intenten, por favor, no fumar en la playa”, escribió.

Cabe recordar que el comportamiento de los turistas en el litoral chileno deja bastante que desear. Sin ir más lejos, un estudio de la Universidad Católica del Norte, que muestreó 39 playas del país, informó que un 40,6% del total de desechos encontrados en 2016 sobre la arena correspondieron a colillas de cigarros, con un promedio de 2,2 unidades de basura por metro cuadrado.

La niña finaliza con una frase comprensiva, diciendo que si las personas no pueden evitar el consumo de tabaco en la costa, “por favor no tiren la colilla de cigarrillo en la arena. Así, los niños podremos jugar en la arena, con arena y no con cigarrillos”.

Para más información sobre el estudio antes mencionado pincha acá.