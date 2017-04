Aylén Milla regresa a Chile sin Marco Ferri por este impactante motivo

Los rumores en España indicaban que Marco Ferri ya tenía nuevo proyecto en Telecinco, el canal español donde participó en “Gran Hermano Vip”.

Hoy se confirmó la noticia, ya que su ex novia, Michelle Carvalho, reveló que está siendo tentada por el reality show “Supervivientes” del mismo canal y que la contactaron por ser la ex del italiano, que ya está confirmado en el espacio.

El 20 de abril es su fecha de estreno según medios españoles, y el equipo técnico ya se encuentra en Honduras montando toda la infraestructura.

Marco llegará sólo a este nuevo reality show, porque Aylén Milla, vuelve a Chile a mediados de abril, según nos confirmó ella misma.

Además aseguró que esta vez no ingresará al encierro. “No, no quiero. Es muy heavy. Y yo que me muero sin comida no podría, saldría esquelética” contó la argentina a AR13.

Por eso decidió volver a Chile para seguir desarrollando su carrera como fashion influencer. “También me gustaría desarrollarla en España, es una posibilidad, estoy pensándolo, porqué la verdad es que me sentía muy a gusto viviendo en Chile”, confiesa.

El estilo de Aylén ha sido motivo de comentarios en España. “Aquí me ha ido igualmente super bien, he ingresado a GHVIP como jefa de vestuario de la prueba semanal, Telecinco me ha dado un lugar importante en ese sentido y estoy super agradecida”, explica.

Además aseguró que: “Mis looks han tenido muy buena repercusión, me siguen identificando por la moda, recibimos muchos emails de cada cosa que me pongo, para saber donde comprarla. La gente en Madrid me para para preguntarme. Eso me encanta, que me identifiquen con la moda, el estilo y que me pidan consejos”, finalizó Aylén.

Vía TKM