Importante actriz de “Preciosas” se unirá al elenco de “Soltera Otra Vez 3”

En enero de este año se supo que “Soltera Otra Vez” ya tendrá su tercera parte, con gran parte de su elenco original.

Pero una de las novedades es que se unirán nuevos personajes dentro de la historia, entre los que destacan la aparición de la actriz de “Preciosas”, Susana Hidalgo.

La actriz no quiso revelar muchos detalles, pero sí dijo que su personaje es de “armas tomar” y que probablemente entrará a ayudar a la gente.

Hidalgo no quiso adelantar más detalles, pero dijo que habrán sorpresas: “De lo que he leído, puedo decir que va a partir con fuerza. Están muy buenos los capítulos. Habrá un cambio muy drástico en todos los personajes, pero no puedo adelantar más”.