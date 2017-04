La historia detrás del meme que invadió las redes sociales (+Fotos)

No hay usuario de Internet que no conozca el nuevo ‘meme’ de One Punch Man, que se está viralizando en las redes sociales. Pero pocos conocen el origen del curioso personaje calvo que divierte a muchos.

Su nombre es Saitama y es el raro protagonista de la serie ‘One Punch Man’, un cómic nacido en la web cuyo autor es un artista de manga que opera bajo el seudónimo One.

Gracias a la fama que ganó en Internet, el artista e ilustrador Yūsuke Murata lo volvió un manga y el estudio de producción Madhouse ya estrenó su primer anime.

La historia es la siguiente: Saitama en un personaje con un poder descomunal, capaz de derrotar a cualquier oponente con un solo golpe de su puño.

Dicha habilidad y su trama le han valido para volverse una sensación en la web en lo que va del 2017, despertando la imaginación de miles de usuarios para crear los más divertidos ‘memes’.

Vía Difundir