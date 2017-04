Michelle Obama fue vista con su cabello natural y rompió el Internet (+ Fotos)

Recientemente, la esposa de Obama volvió a apoderarse de la redes sociales luego de que se difundiera una imagen en donde se le puede ver con el cabello al natural, como nunca antes se le vio mientras portaba el título presidencial.

Un usuario de Twitter compartió una foto de Michelle con su cabello natural, recogido, y con una bandana sujetada en la parte alta de su cabeza. “Esta es la imagen que he estado esperando por 3 años. AL NATURAL.”, escribió.

No se sabe a ciencia cierta dónde fue tomada la foto, pero la matriarca de los Obama se encuentra actualmente escribiendo sus memorias en las islas polinesias francesas.

Michelle constantemente llevaba el cabello liso y de varias longitudes, aunque su estilista Johnny Wright dijo a The Root en 2015 que había sido natural durante siete años.

Lo cierto es que Twitter estalló en esta oportunidad al verla como nunca antes. Y la opinión general fueron halagos por el hecho de ahora mostrarse así.

¿Les gusta?

This is the picuture I have been waiting on for like 3 years. COME ON NATURAL. pic.twitter.com/HF8AYpsciB

— gif sommelier (@meagnacarta) 2 de abril de 2017