Los protagonistas del video sexual que escandaliza a Venezuela rompen el silencio (Fotos + Video)

La noche del pasado domingo las redes sociales en Venezuela estallaron ante la filtración de un nuevo video sexual en el que se vieron involucradas a nada más y nada menos que a tres reconocidas estrellas. Se trata de la actriz Erika Schwarzgruber, la recordada animadora y actriz del show infantil El Club de Los Tigritos, Yorgelys Delgado, y el cantante ex integrante del grupo Calle Ciega (al que pertenecieron Chino y Nacho), Kent James.

En uno de los clips, se puede ver a Kent mantener relaciones sexuales con Yorgelys, mientras que Erika los graba.

Distintas reacciones han surgido a partir del escándalo, pero no fue sino hasta hace horas que sus protagonistas se refirieron al hecho.

Schwarzgruber optó por abrir una nueva cuenta de Instagram para exclusivamente dar su posición a través de una transmisión en vivo. Ella indicó que la grabación fue hecha hace 9 años, cuando era novia de Kent, y que está siendo objeto de violencia digital ya que “La humillación es la nueva moneda de las redes sociales”. De igual forma denunció que había sido extorsionada para que no se difundiera.

Indicó no haber estado arrepentida de lo que se ve en los videos, ya que aseguro lo hicieron con pleno consentimiento.

Erika, quiene está comprometida, aprovechó para desestimar los rumores que señalan que tras la polémica la boda se suspendería: “Me parecen un chiste lo que dicen que si hay boda o no hay boda, claro que hay boda porque hay amor”, agradeció el apoyo de su prometido: “Quiero decirle que mi novio, que no me alcanzará la vida entera para agradecerte el apoyo, el amor, el manejar todo esto, porque de una manera u otra también se ha visto afectado. Jamás me abandonó y ha tenido que lidiar con esto. Nadie sabe lo que pasa a puertas cerradas, nadie sabe lo que uno sufre”.

Por otra parte, Kent también fue a Instagram para referirse al sex tape: “Gracias primero por los mensajes de apoyo unión y expresiones positivas en cuanto a lo ocurrido con esta violación a la privacidad, condeno categóricamente el malicioso hecho de difundir por redes sociales imágenes de nuestra vida privada cuya inocultable intención es pretender enlodar y perjudicar la reputación de personas que tienen el inalienable derecho de hacer en sus vidas, y con sus vidas lo que su libre albedrio les permita sin dañar a otros.”

Además de pedir respeto para las dos chicas, Kent citó una frase de la Biblia: “Como hijo de una mujer, como padre de una mujer y como ser humano, no puedo mas que aborrecer este episodio, y como hombre con convicción católica recurro en este difícil momento al mas importante manual de vida representado en la Biblia, como palabra viva de Dios.”

En cuanto a la ex Tigrita, publicó unas serie de imágenes con frases fijando posición, dentro de las que destacan: “Wow! no tengo palabras para agradecer tanto apoyo… los quiero enorme! y a la gente morbosa y mala onda pues que les puedo decir… mucha luz”

Vía E!Online