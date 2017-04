FOTO: Junior Playboy presentó a su nueva polola

A Junior Playboy el amor le vuelve a sonreír. Y es que en su relación pasada no lo pasó nada bien. Tanto así que llegó hasta tribunales con su ex, Mila Correa, quien le interpuso una querella por el delito de “injurias y calumnias”, la que finalmente ganó él.

Hace ocho meses que Junior se encuentra feliz de la vida junto a una nueva pareja. Se trata de Valeska Cárdenas, una contadora de 36 años que trabaja en una empresa de retail.

“Ella es distinta a las mujeres con las que había estado. Es una mujer independiente, profesional, cariñosa, una mina ciento por ciento resuelta”, contó Junior al diario La Cuarta.

Mientras que Valeska aseguró que no tenía idea quién era “Junior Playboy”, donde agregó: “Yo no sigo realities, ni nada, no sabía quién era porque somos de mundos muy distintos. Pero cuando nos conocimos, enganchamos altiro. Su simpatía, sencillez, transparencia. Estoy feliz con él, es una relación muy bonita, es más, ha sido la relación más larga que he tenido. Él tiene todas las cualidades que busco en un hombre”, contó.

Vía TKM