Hija del  ‘Matador’ Salas cautivó con ‘refrescante’ look en Lollapalooza

Los días 1 y 2 de abril se vivió en la capital chilena el esperado festival de música Lollapalooza, en donde se dieron cita artistas de renombre internacional como Metallica, The Strokes y Weeknd, entre otros.

Entre las personas que llegaron hasta el parque O’Higgins para disfrutar del evento y lucir sus mejores looks destacó la joven Camilla Salas, hija del ex futbolista Marcelo Salas, quien asistió al evento con un acertado look.

La joven de 18 años lució un crop top de color blanco, el cual dejaba su abdomen al descubierto que combinó la prenda con un jeans celeste con parches de diferentes motivos. Sin duda una elección que sigue las tendencias de la moda actual.

Revisa la fotografía a continuación: