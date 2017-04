Madre de Angie Jibaja recibe duros ataques a través de redes sociales

Sin duda unos de los personajes más polémicos dentro de “Doble Tentación” es Angie Jibaja. Pero su madre la sigue defendiendo y es por eso que recibió duras críticas a través de redes sociales.

Maggie Liza es el nombre de su madre y quien hizo un llamado para que voten por su hija a través de mensajes de texto.

Sin embargo, inmediatamente la gente empezó a atacarla en redes sociales:

A raíz de esto, Maggie respondió: “Sé muy bien que mi hija no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Tampoco con esto quiero obligar a nadie. Solo pedí apoyo para mi hija a quien quiera hacerlo y con todo el respeto que se merecen. Como madre, busqué la forma de apoyar a mi hija y con esto no espero me juzguen, porque nadie es quién para hacerlo. La verdad, con esto siento vergüenza ajena ya que con sus comentarios quedan tan mal como personas como tan mal dejan a su país. Ni yo ni ustedes podemos pretender que todos piensen o tengan los mismos gustos y si nuestra opinión es negativa, a veces es mejor callar”.