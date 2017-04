Pilar Cox aclara confuso incidente que la dejo con herida cortopunzante en el abdomen

La conductora Pilar Cox dio su versión de la historia que la envolvió en un confuso incidente en su hogar en el cual termino con una herida cortopunzante en su estomago.

Este Lunes 02 de abril se acerco Carabineros al domicilio donde Pilar de 53 años vive con su pareja, luego de constatar que se encontraba herida la derivaron al Sapu más cercano.

Carabineros indico que no se trato de un caso de agresión ni había terceros involucrados, tal como informó La Estrella de Valparaíso. “En medio de un confuso incidente la animadora habría alcanzado un cuchillo con el cual se habría producido la herida”, detalla el diario. Mientras que Pilar Cox explica a Glamorama qué ocurrió. Estas son sus palabras:

Glamorama: “¿Nos puede contar sobre la situación que vivió, sobre su herida en el abdomen”

Pilar Cox: “Una mala noticia y mal informada. No sé cuál es el afán de los periodistas de escribir cosas que no son. Como por ejemplo que hubo una discusión y cosas por el estilo, que es por lo demás para nada cierto”

Es lo que aparece en los medios.

“Pero nada que ver, nada que ver. Además, no creo que sea un tema que amerite mayor cobertura, porque la verdad es que me han llamado toda la mañana por un accidente que yo tuve y lo encuentro lamentable. Lamentable porque, de verdad, me ponen en… Han puesto ‘violencia intrafamiliar’, ‘una discusión’. Han dicho en la televisión otras cosas, especulaciones. Entonces, la verdad es que no, no tengo ganas de hablar”

¿Pero no tuvo una discusión que haya provocado el corte?

“Absolutamente falso, fue un accidente nada más”

¿Y cómo se provocó la herida?

“Es que no voy a hablar, discúlpame. Es parte de la vida privada mía. Es un accidente que te pudo haber pasado a ti o a mí. ¿Nunca te has torcido un pie?”

Entonces descarta que haya habido una discusión con su pareja

“Ninguna, absolutamente ninguna. Inclusive están mis hijos. Nada que ver. Por eso te digo, me sorprende enormemente como a estas alturas de la vida por esta cosa que fue menor, no fue nada, se transforme en una bola de nieve por un periodista que escribe algo que no es. Me da lata, tú eres periodista, me imagino que debes decir la verdad y no fantasear”

Por eso la estamos llamando, para conocer su historia. ¿Y cómo se encuentra?

“Bien, no dio ni para parche, nada. Fue una tontera, fue totalmente causal”

Fue al médico por tranquilidad

“Obvio, porque si tú te lastimas y tienes una herida, lo lógico que vayas y te la cubras. Te ponen metapio, qué se yo. Te miran si está bien o está mal. Me pusieron un parche curita y seria todo”.

Vía Glamorama