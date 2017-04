Kate Winslet se reencontró con la chica que le hacía bullying en el colegio. Esta fue su épica venganza

Kate Winslet es de esas mujeres que no necesitan presentación. Es de esas actrices que a todos los directores les gustaría tener ya que le imprime un carácter único a sus personajes, es cosa de recordar su dramático papel en The Reader, por el cual obtuvo un Premios Oscar el año 2009. Y hablando de Oscar, de ella también podemos mencionar que ha sido las actriz más joven es ser nominada más de 5 veces a este galardón. Quizás lo único que le podríamos reprochar a esta mujer es que no le haya querido dar espacio a Jack en el bote, pero bueno…

Actualmente, y con el perdón de Natalie Portman, Kate debe ser la mujer más preciosa, elegante y talentosa que exista sobre la faz de la tierra. Sin embargo, no siempre fue así…

No, no estoy diciendo que alguna vez haya sido todo lo contrario, pero lamentablemente, muchas de sus compañeras de colegio no la veían de esa manera, sino que para ellas Kate era solo una niña algo gordita, y por ese hecho se merecía todas las burlas posibles. ¡Es cierto! Ni siquiera la gran Kate Winslet se salvó del Bullying.

Lo peor es que no solo tuvo que aguantar comentarios malintencionados de sus compañeros cuando era joven, sino también de sus profesores. “A los 14 un profesor de teatro me dijo que me podía ir bien si me conformaba solo con hacer los papeles de chica gorda. ¡Mírame ahora, mírame ahora!, gritó apenas cuando recogió el premio a la mejor actriz los Bafta del 2016 por la película de Steve Jobs.

“Ninguna mujer joven que haya sido ninguneada por un profesor, por un amigo o incluso por sus padres, debería hacer caso a nada de eso, porque eso es lo que yo hice. Continué y superé mis temores e inseguridades”

-Kate Winslet, en su discurso de los premios Bafta de 2016-

Esa no fue la primera vez en que Kate se refirió al tema del Bullying recibido: “Gran parte de lo que se dice de mí en la prensa son críticas y juicios y eso es como estar padeciendo acoso escolar. Yo ya sufrí bullying en el colegio, ¿por qué iba a querer volver a eso?“, pronunció años antes luego de ser consultada por las críticas que recibió en una película.

Hace pocos días, Kate volvió a referirse de este tema, y lo hizo de forma brillante. Ella estaba de invitada al programa Running Wild with Bear Grylls, un programa de televisión en el que los famosos se prestan a vivir situaciones extremas. Fue allí donde la actriz le contó al presentador que tras el éxito de Titanic se encontró con una de las compañeras del colegio que más la había acosado durante su época escolar.

“Ella trabajaba detrás de un mostrador de belleza de unos grandes almacenes. Me acerqué y le dije: ‘Quiero darte las gracias por una cosa’. Me dijo: ‘¡Oh! ¿Sí?’. Le dije: ‘Sí, por haber sido tan zorra, porque eso me hizo mucho más fuerte’ y me fui. Fue un gran momento“

-Kate Winslet, en el programa Running Wild with Bear Grylls–

Al parecer, y tal como nos enseña Kate, todas las cosas se devuelven en la vida, o sino bien pueden preguntarle a otras personas que también sufrieron bullying como Zooey Deschanel, Michael Phelps o el mismo Elvis Presley,

Y ojo, que estamos hablando de algo que ocurrió en los tiempos de Titanic, después de eso han pasado muuuuuchos años y ahora Kate cuenta con un Oscar, 5 nominaciones a estos y numerosos premios más; ademas del respeto y admiración de todo el mundo… ¿En qué estará hoy su compañera?

VÍA UPSOCL