Municipalidad de Providencia aduce a falta de baños cierre de quioscos bibliotecas

A fines de la semana pasada y a comienzos de esta circuló una fotografía que dejó bastante indignados a algunos vecinos de Providencia. Sobre todo a los lectores. La imagen, acompañada de un texto decidor, mostraba el típico quiosco biblioteca con una huincha que lo cubría del todo. Clausurado. “Evelyn Matthei clausura kiosko biblioteca de Chile-España. Prestaba 9.000 libros al año a los vecinos. Lo cierra por no tener baño es cierto???”, escribió un usuario de Twitter.

El Ciudadano consultó con la Municipalidad de Providencia acerca de las razones de esta clausura. Confirma no solo el cierre; también la elucubración que la persona hizo a través de la red del pajarito. Según el organismo, la ley prohibe que hayan trabajadores municipales en dependencias que no cuenten con agua ni baños. Estos locales, al parecer, estarían dentro de estas características.

Los quioscos afectados fueron los ubicados en calle Chile-España y la Plaza Pedro de Valdivia. El origen de estos también es explicado por el municipio. “Estos quioscos fueron instalados en 2012 con carácter provisorio. Sin embargo, se mantuvieron funcionando hasta ahora, sin cumplir con las normas mínimas de salubridad y comodidad para nuestros funcionarios. Además de no contar con agua potable ni baño, en verano el funcionario debía permanecer afuera del quiosco porque adentro la alta temperatura era insoportable. En invierno, a pesar de las bajas temperaturas, el trabajador no podía prender ningún artefacto de calefacción porque había muchos libros, el espacio era muy reducido y existía el peligro de inflamación de los textos. Peor aún, los días de lluvia el quiosco no podía funcionar porque tenía filtraciones de agua”, se lee.

Los préstamos anuales que entrega el municipio se alejan de los 9.000 ejemplares informados por el usuario de Twitter. “En este contexto, los préstamos que se realizaban en los quioscos de Chile-España y plaza Pedro de Valdivia eran marginales, 2.700 y 5.000 por año respectivamente”, reparan.