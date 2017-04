Datos sabrosos de los dibujos animados de los ’90

Muchos de nosotros crecimos con muchas joyas de la televisión y que influenciaron muchísimo en la cultura popular, pero de seguro desconoces algunos datos curiosos de estos dibujos animados.

1-. Beavis y Butt-Head

El senador Ernest Hollings se refierió a estos personajes como Buffcoat y Beaver y estás declaraciones fueron tomadas por los escritores de la serie como un chiste recuerrente.

2-. Doug

Constance Shulman es Yoga Jones en Orange is the New Black, pero ella fue quien le hizo el doblaje a Patti Mayonnaise.

3-. Joker

Marka Hamill fue quién hizo el doblaje de The Joker en Batman: La serie animada.

4-. The Wild Thornberrys

Recuerdas a Donnie, pues su voz fue realizada por Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers.

5-. Bob Esponja

Algunas teorías indican que el ambiente de esta caricatura es el resultado de experimentos con la radiación.

6-. Bob Esponja 2

Todos los personajes de esta caricatura representaban los 7 pecados capitales.

7-. Daria

El doblaje de esta rebelde chica fue hecho por Tracy Grandstaff vicepresidenta de Comedy Central y Directora Creativa de MTV.

8-. Animaniacs

Yakko, Wakko y Dot se iban a llamar Yakki, Smakki y Wakki, además iban a ser patos.

9-. Coraje, el perro cobarde

Hay una teoría de que los espectadores ven la realidad según Coraje, pero es que este perro los ve como otra cosa, es decir, los monstruos son las interpretaciones de las personas comunes y corrientes.

10-. Chicas superpoderosas

Estas chicas estaban basadas en la Flora, la Fauna y la Primavera, quienes son personajes de la película de La Bella Durmiente de Disney.

Vía: 10puntos.com