Tras referirse al infarto cardiaco que sufrió, Antonio Banderas anunció un drástico cambio en su carrera

Antonio Banderas confirmó que durante enero pasado sufrió un infarto cardíaco que lo llevó a replantearse sus prioridades, y que lo motivó a cambiar por completo su estilo de vida. Su idea es seguir trabajando, pero hacerlo de forma más calmada y tranquila para cuidar de su salud y seguir haciendo lo que ama: actuar. Es decir, tendremos películas de Antonio, pero muchas menos de las habituales.

“[V]oy a seguir trabajando, pero lo voy a hacer a otro ritmo. Me voy a dar espacio, me voy a pegar un tiempo entre producciones, y sobre todo voy a dar el salto que anhelo desde hace tanto tiempo: ponerme detrás de la cámara, escribir mis guiones, y eso me dará tiempo. Por ejemplo, hacer una película cada uno o dos años. Tranquilamente, y se pueden hacer películas magníficas desde Málaga, desde Madrid, desde Hollywood o desde la Conchinchina, que el mundo ya es global, muy global”.