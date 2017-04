Diputado Chahin responde a ministro Valdés : “Sería un fracaso no presentar un proyecto para mejorar pensiones”

El diputado DC Fuad Chahín señaló hoy que “sería un fracaso rotundo que luego de más de 6 meses de trabajo, no tengamos un proyecto de ley para reformar el sistema de pensiones y por ello es importante llegar a un acuerdo pronto”.

El parlamentario, representante de la DC en la mesa de trabajo convocada por el gobierno para concordar el proyecto que se enviará al Congreso para dicho fin, formuló estas declaraciones tras las afirmaciones emitidas hoy por el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, quien dijo que “que si no existe un acuerdo en la Nueva Mayoría, no tiene sentido dicha iniciativa legal”.

Chahin agregó que “sería un fracaso rotundo, no tendríamos cara para presentarnos al país que después de estar más de 6 meses trabajando en una mesa con el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo, si al final del día no tenemos proyecto”.

“Las palabras del ministro Valdés las entiendo como una presión para que seamos capaces todos de ceder un poco y que podamos tener un proyecto que de respuesta hoy día de mejorar la necesidad e mejorar sustancialmente el sistema de pensiones”.

Agregó que “las pensiones no pueden esperar, no podemos seguir postergando esto. Nos parecería una inmoralidad que desde la política no seamos capaces de llegar a los acuerdos mínimos que nos permitan dar respuesta hoy día a las personas que reciben pensiones miserables y que están esperando una reforma que les permita aumentarlas y además a aquellos que hoy día están trabajando, prontos a jubilar o no, que también tienen expectativas de que podamos tener un sistema que realmente les permita pensionarse en mejores condiciones”.

El diputado Chahín agregó que “creo que es responsabilidad de todos si es que esto efectivamente fracasa y por eso que todos tenemos que ser capaces de construir un acuerdo, al menos dentro de la nueva mayoría”.

“Yo tengo la esperanza de que vamos a ser capaces de darle una respuesta a la gente y que vamos a tener no sólo un proyecto, sino que vamos a tener una reforma al sistema de pensiones en este gobierno que nos permita abordar una de las mayores urgencias y de las mas sentidas por parte de la ciudadanía, o sino quiere decir que sería un fracaso mas de la política y no podemos arriesgarnos a eso”, sostuvo el parlamentario, quien agregó que “la DC esta absolutamente comprometida a ser parte de la solución y no a profundizar este problema. Creo que los jubilados, los pensionados no pueden esperar lo que ocurra en la próxima elección presidencial y parlamentaria, no pueden seguir esperando los ciclos de la política, requieren hoy día una respuesta clara y contundente del gobierno que le queda un año de mandato todavía y de este parlamento, no podemos seguir pateando la pelota y tenemos que hacernos responsables ahora de hacer una reforma al sistema de pensiones”.

Finalmente, el diputado Chahín dijo que “hemos trabajado mucho, hay muchos puntos de acuerdo y los puntos de desacuerdo, donde hay ciertas diferencias, tenemos que salvarlos en las próximas semanas o sino que se resuelva en el parlamento, pero con un proyecto de ley que tenga al menos un porcentaje importante de respaldo”.

El Ciudadano