¿Reforma a las pensiones en riesgo?: Ministro Valdés condiciona a un “consenso” presentación de proyecto

El debate por el sistema de pensiones chileno sumó otro capítulo importante este martes, cuando el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, puso en duda la concreción de la anunciada reforma para esa área.

Al referirse al avance del proyecto de ley que vendría a modificar el actual sistema de capitalización individual de las AFP, el secretario de Estado señaló que aún resta terminar el trabajo de la mesa de pensiones con los partidos políticos. Luego de eso, añadió, se le presentarán a la Presidenta Bachelet los “acuerdos y desacuerdos, consensos y disensos que hay respecto a distintas ideas”, con el objeto de que la mandataria evalúe si “es conveniente o no mandar un proyecto, dependiendo del grado de apoyos que tengamos”. Respecto de esto último, adelantó: “ella no ha decidido ni los contenidos e incluso si el proyecto tiene que ir”.

Una decisión del Ejecutivo que Valdés condicionó al “grado de consenso haya”, a “cierta base de apoyo”, argumentando que “necesitamos, por lo menos, consenso en nuestro mundo”. Un acuerdo “transversal” al interior de la Nueva Mayoría que él mismo se encargó de calificar como “muy difícil”. “Esto no se trata de hacer fuegos artificiales para decir ‘vamos a hacer algo’ que sabemos que puede no llegar a puerto”, apuntó, para luego concluir: “Si vamos a hacer algo para pelearnos entre nosotros, no tiene sentido”.

“Es una obligación nuestra llegar a un consenso”

Al interior de la Nueva Mayoría hay voces disímiles respecto de si se va a llegar finalmente al “consenso” al que Valdés condiciona el envío del proyecto, y que en sus propias palabras se ve como “muy difícil”.

El diputado Jorge Sabag (DC), por ejemplo, quien en junio de 2016 presentó junto a otros parlamentarios un proyecto de reforma constitucional al sistema de pensiones, está en sintonía con el ministro de Hacienda. “Si no hay acuerdo en la Nueva Mayoría para respaldar el proyecto, como tiene varias normas de quórum calificado, sería inoficioso presentarlo, por lo tanto lo que dice el ministro es bastante razonable”, declara en conversación con El Ciudadano. El parlamentario agrega que “lo otro sería jugar al populismo, jugar con las ilusiones de la gente y a un año de terminar el gobierno no estamos para eso”.

Respecto de las posibilidades de conseguir el “consenso” esperado, Sabag plantea que “se ve difícil, sobre todo en un año electoral, y por lo de subir la edad de jubilación, que es algo bastante impopular”. “Por lo tanto -añade- creo que la propuesta así como está la veo inviable, aunque si se le introducen modificaciones podría mejorar”.

Quien se mostró algo más esperanzado en que el proyecto sí llegará a buen puerto, es el diputado Guillermo Ceroni (PPD). El parlamentario sostuvo en diálogo con este medio que le parece “adecuado” lo planteado por Valdés, porque “la idea es que el proyecto se apruebe”. Eso, agrega el congresista, “obliga a todos nosotros a realmente lograr ese acuerdo que sea sensato y que sea beneficioso para la gente, porque hoy tenemos un sistema de pensiones absolutamente aberrante, que perjudica a la gente”.

“Lo que hay hoy día es muy perjudicial para el futuro pensionado, entonces eso nos obliga a tratar de hacer todos los esfuerzos para llegar a un consenso que yo creo que finalmente se va a lograr”, expresa Ceroni. El no lograrlo, añade el diputado, “significa dejar las cosas como están y eso es peor para el futuro pensionado o para el que está cerca de jubilar”.

Junto a ello, el parlamentario sostiene que el tema pasa por mejorar el actual sistema a través del 5% de cotización adicional que se quiere aplicar y por definir a qué se destinará finalmente ese porcentaje. Es decir, si va a un fondo solidario o a un ahorro personal. “Hay que analizarlo bien, pero lo importante es que hay que hacerlo en beneficio de los pensionados futuros”, concluye.