Javiera Suárez contó detalles inéditos de su dura batalla contra el cáncer

El 2016 fue un año difícil para Javiera Suárez, quien tuvo que enfrentar un delicado embarazo al mismo tiempo que era diagnosticada con un agresivo cáncer.

Hoy, con su hijo nacido y completamente sano, Javiera se ha dedicado a combatir el cáncer y en entrevista con Revista Cosas, contó impactantes detalles de como ha vivido esta batalla:

“Lo que pasa es que estos tratamientos son muy nuevos. Hace cinco años no habría habido solución. La gente me pregunta por datos y resultados concretos, pero no los hay. Las personas que han logrado curarse no llevan más de cinco años, entonces no existen estadísticas. Pero hay alternativas. La ciencia avanza muy rápido” “Durante el embarazo, pensábamos que el dolor era causado por el ligamento, ya que mis piernas estaban demasiado flacas; sin embargo, luego del parto me hicieron un PET y se dieron cuenta de que el melanoma había agarrado el fémur y que estaba a punto de quebrarse. Tuvieron que operarme y ponerme una prótesis y, además, hacerme radioterapia”

“Mi ginecólogo vio que tenía un poco de contracciones y me dijo que me iba a dejar internada y yo me puse a llorar. Estaba cansada y no sabes cómo va a ser ese desenlace. Al menos, pensaba, eran varias semanas para que llegáramos a una fecha menos adelantada. Después, vieron que se me había roto la bolsa, pero por arriba, y ahí mi doctor me dijo ‘vamos a tener guagua, pero ¡ahora!’”

“Pedrito nació en una clínica y yo me tuve que ir a otra para empezar urgente con mi tratamiento, que ya lo tenía interrumpido hace meses y el cáncer había avanzado” “Pedimos permiso para ir a verlo, nos subimos al auto, yo llena de mangueras y todo, y lo vi. Después, no lo volví a ver durante una semana. Luego lo podía ver todos los días, siempre pude tocarlo, aunque estuviera en incubadora y unos días antes de Navidad me lo pude llevar a la casa. Llegó con una manguerita conectada a su nariz, pero le duró poco tiempo”

“Pero de verdad. Es la primera guagua en el mundo que nace con las drogas que me pusieron a mí en la inmunoterapia y además siendo tan pequeño, solo tenía 7 semanas. Lo otro es que haya nacido sano. Los melanomas atacan las placentas, entonces, los niños, si nacen, lo hacen llenos de metástasis. Incluso se está preparando un paper científico con su caso” “Ahora en abril voy a lanzar mi página web ‘Liveat’ donde precisamente hablo sobre los alimentos saludables y, como me gusta cocinar, doy recetas que de verdad son ricas. También cuento mis experiencias, comparto lo que he vivido enferma y también lo que como. Por ejemplo, cúrcuma todos los días, omega 3 y otras cosas más. Y como soy matea y me quiero sanar, sigo todo al pie de la letra. Incluso, para conseguir esa cúrcuma tuve que viajar a Perú. El objetivo es entregar consejos para alimentar tu vida”

“Estoy confiada en que Dios me está escuchando hace rato. Esto no es que Dios me ha mandado el cáncer. La vida es así nomás, de altos y bajos. Soy una agradecida de la vida, incluso del cáncer que me ha regalado muchas cosas buenas y ha sacado la mejor versión de mí. Todo lo que ha rodeado esta enfermedad ha sido para mejor”