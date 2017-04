Evo Morales vuelve a Bolivia tras la operación en su garganta y afirma: “la OEA sigue el método golpista de EEUU”

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, dijo en rueda de prensa durante el día de ayer que este lunes logró hablar “brevemente” con Morales, quien le informó que “estaría regresando a Bolivia hasta el miércoles”.

Según señaló el funcionario boliviano, el presidente “tiene autorización para hablar despacio y por breve tiempo”, tras la cirugía de Morales en Cuba, donde se le extrajo un nódulo de la garganta que en los últimos meses le impidió hablar con normalidad, dejándole una voz ronca y con menor volumen que el habitual. En esa dirección, García también dijo que “recién de aquí (este lunes) a 13 o 14 días ya va a poder hablar normalmente” y empezar a pronunciar sus habituales discursos.

Sin embargo, Evo Morales no desapareció del todo de la escena pública y dio su parecer sobre el pronunciamiento de la OEA por la situación en Venezuela. A través de Twitter, afirmó este martes que la Organización de Estados Americanos (OEA) sigue la metodología de Estados Unidos, al que consideró el país “más golpista del continente”. Estos dichos se dan en alusión al desconocimiento de un grupo de países a la presidencia que ejerce Bolivia del Consejo Permanente para tratar el caso Venezuela.

#OEA debería ser modelo en respetar institucionalidad. Como organismo parido por EEUU sigue metodología del país más golpista del continente — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) April 4, 2017

Por último, cabe destacar que el tratamiento médico del gobernante, de 57 años, no estuvo exento de polémica, ya que según informa La Razón, la oposición criticó los costosos traslados y argumentó que la medicina boliviana no estaba detrás de la cubana. Además, se criticó que nunca se conoció por boca de los médicos que lo trataron cuál es exactamente su diagnóstico. La ministra de Salud, Ariana Campero, habló de una “tumoración beningna”, pero no dio detalles.