Hermana de Tony Spina se fue con todo en contra de Oriana Marzoli y Flavia Medina

En el capítulo de este lunes de Doble Tentación, nuevamente se desató un conflicto que tuvo como protagonistas a Oriana Marzoli, Tony Spina y Flavia Medina.

Desde que la pareja ingresó al encierro, la española no ha perdido la oportunidad para pelear con la argentina.

Es por eso que en este actual programa han salido a la luz diversos pelambres a la luz y en el episodio de este lunes, la producción le mostró a la pareja unas imágenes de Marzoli hablando de Flavia cuando aún no eran parte del reality.

En esa conversación, ella les decía a sus compañeros que había hablado con Sharon, hermana de Tony, y que ella le había dicho que la argentina era muy agotadora, que necesitaba demasiada atención, y que incluso a veces no la soportaba y la dejaba sola.

Como respuesta a sus dichos, Flavia indicó que no creía en nada de lo que decía, pues ella tenía una buena relación con la hermana de Tony.

Pero este martes Sharon Spina compartió una foto en Instagram donde aparece junto a su hermano y realizó un potente descargo respecto a la situación.

Esto es lo que escribió junto a la imagen que puedes ver a continuación:

“No tengo nada que ver en este mundo ni pensaba entrar en este juego. Tras muchos comentarios, mensajes, críticas, etc he decidido por mi cuenta aclarar ciertas acusaciones que se han hecho.

Desde el primer momento que Tony y flavia salieron como pareja de volverias con tu ex no paraba de recibir preguntas sobre a quién prefería; si a Oriana o Flavia. Para mí esto no es ninguna competencia, siempre he dicho que Oriana para mí es como una hermana pero eso no quita que no pueda querer a otra pareja de mi hermano. Con Flavia no he compartido ni vivido tantas cosas como con Oriana, es obvio, pero a ella también le tenía mucho cariño.

Lo siguiente que queríais que aclarase es lo del capítulo de anoche. Todo está en como se cuentan las cosas, ya que ellas se llevan mal y lo que harán es hacerse daño. Como veis Oriana ha dicho que yo le dije que les veía muy enamorados y posible futura madre de sus hijos, lo de que ella era una pesada etc.. simplemente dije que Flavia es una persona que necesita atención las 24h del día y que estén pendiente de ella. eso no tiene nada de malo, cada uno es como es. A eso me refiero que todo hay que ver de qué manera se cuentan las cosas. Dicho esto, a mí no me gusta que me metan y menos si no estoy presente, creo que ambas tienen bastantes argumentos para defenderse sin involucrar una tercera persona.”