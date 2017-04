John Cena pide matrimonio en pleno Wrestlemania 33 y enternece a los fans de la WWE.

La edición número 33 del máximo evento de la lucha libre estadounidense será recordada por mucho tiempo. Anoche en Wrestlemania pasaron una serie de cosas que dejaron atónitos a los fans de la WWE. Los hermanos Hardy (Jeff y Matt) volvieron a la empresa en una aparición sorpresiva, el Undertaker dejó entrever que se retira, Rob Gronkowski participó en una batalla y John Cena (por fin) le pidió matrimonio a Nikki Bella.

Últimamente está de moda proponerse en eventos deportivos, el viernes pasado fue Daniel Osorno quien lo hizo y ahora fue el autor del U Can’t C Me. Al final de la pelea de parejas de The Miz y Marysse vs John Cena y Niki Bella, el luchador se arrodilló y llegó el momento por el que los fans de Total Divas habían esperado tres temporadas.

“Había esperado tanto para decirte esto, Stephanie Nicole García-Colace ¿te casarías conmigo?” dijo Cena ante el asombro de Nikki y los sonoros gritos de emoción del público. La luchadora respondió que sí y los prometidos comenzaron una serie de besos…

Aún no sabemos si esto es parte de un storyline de la WWE, pero no lo parece, ya que el luchador llamó a Nikki por su nombre real al momento de proponerse. Felicidades a ambos, ahora tanto John Cena como Nikki Bella tienen una nueva razón para celebrar.