Espías del Amor: así festinaron las redes con la absurda excusa de este mentiroso ‘enamorado’

Ayer martes en un nuevo capítulo de Espías del Amor, se presentó un caso que dejó a varios televidentes impactados por las descaradas mentiras de su protagonista.

Esta es la historia de Ruth y Andrés, una pareja que llevaba más de un año pololeando a través de las redes sociales, y que nunca se habían reunido debido a que él la deja plantada cada vez que acuerdan una cita.

Sin embargo, Ruth estaba tan enamorada que perdonaba los plantones e incluso tenía pensado comenzar una nueva vida junto a su pareja en un hogar común.

Andrés había asegurado a Ruth que vivía en la comuna de Lo Espejo, de Santiago, pero la investigación del equipo de producción, descubrió que Andrés en realidad se llamaba Wladimir, y su domicilio estaba ubicado en la Provincia de Cautín, en la Región de La Araucanía.

Poco a poco, las mentiras fueron saliendo a la luz: no tenía la edad que aseguraba ni tampoco gozaba del musculoso cuerpo que aseguraba tener y que Ruth veía en las fotos de Facebook, sino que era un hombre de baja estatura y sin mucho entrenamiento físico…

Con estos antecedentes viajaron hasta el sur de Chile y finalmente dieron con el paradero de Wladimir, quien quedó impactado con la llegada de su enamorada…

Intentó reaccionar de la mejor manera, pero su pirámide de mentiras se vino abajo tras el enfrentamiento, Tanto así, que durante los primeros minutos negó toda relación con ella y entregó una ridícula excusa que fue material de burlas en redes sociales. al ser preguntado sobre el la pertenencia del celular que había contestado hace unos segundos, señaló:

Así festinaron las redes:

Ah este celular? Justo me lo pille en la calle recien.

Jjajajajajajaja me he reido demasiado.#Espiasdelamor

— Maria Paz (@pazukapaz) 5 de abril de 2017