Tiene 6 años, sus padres murieron en un accidente y repite algo simple que nadie puede responder

La “doda” –tía en hebreo y como la niña llama a la mujer- cuenta lo que pedía y preguntaba Shiraz al ver que ya no estaban. “Los primeros días ella quería estar con ellos. No entendía por qué ella estaba viva y no estaba con ellos“. Incluso temían que al momento del entierro, uno de los más sensibles tras los siete días de duelo, la pequeña saltara sobre el pozo donde se depositarían los ataúdes. Fue por eso que la sujetaron de forma férrea de la mano.

Para peor, abril será un mes duro para la niña de seis años y su tía. Dos cumpleaños se avecinan: el propio y el de su mamá. Para eso ya preparó un globo que le dará cuando a fin del calendario le colocará sobre su lápida: “Para que mami lo tome con sus manos“, escribió en una nota. Poco es lo que hay para responder.