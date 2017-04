12 ‘cosas SUCIAS’ que algúnas personas han dicho en la cama pero NO funcionaron

En la cama es válido decir cosas sucias que prendan a la pareja y las ayude a incrementar el nivel de energía en la habitación. Ya sea una palabra o una frase, siempre las usamos para convertir algo aburrido en una práctica interesante.

Tal vez te sientas identificado, tal vez no, pero toma nota y ni por error se te ocurra decir ninguna de estas frases en el “momento sexi”:

1. La quebradita

“Vivía en un departamento, y ese día invité a algunos amigos. De repente, algo poseyó a la chica de al lado y se escuchaban gritos y gemidos. No hay problema. Cinco minutos después vuelve a subir el volumen de su voz, y todo lo que oímos fue ‘¡quiébrame, quiébrame!”.

2. Yoda style

“Una chica una vez me dijo ‘Mmmh, yes’ con voz de Yoda incluida”.

3. Mi lugar favorito

“Mi novio es malísimo para la plática sucia. Una vez me dijo: ‘Me gusta estar dentro de ti. Es mi lugar favorito para estar. Digo, no yo adentro, pero… sabes a lo que me refiero”.

4. La entrenadora

“Ella me dijo: ‘¡sí, muy bien, lo haces muy bien, sigue así!’ (gritándome… como si fuera mi entrenador de educación física en la secundaria”).

5. La mala madre

“De la nada una chica gritó ‘quiero tener tu aborto’. Casi me ahogo, en el momento no pensé que se refería a una línea de el “Club de la Pelea” y ella intentaba ser graciosa”.

6. El triste

“Mi exnovia me dijo: ‘hemos estado haciendo esto por un rato, ¿podemos parar?’”.

7. La graciosa

“Le pedía a mi novia que me dijera cosas sucias, y ella comienza con: ‘la ropa en el suelo que no lavaste’”.

8. La buena esposa

“Mi esposa nunca ha tenido gracia para la plática sucia. Sus mejores frases han sido:

‘Sé que quieres hacer popó’ ‘Mételo en mi hoyito de la pipí’ (y tuvimos una larga plática anatomía después de esta)

9. Las palabras correctas

“Mi novia y yo pasamos todo el día cambiándonos de casa, y no paramos ni para comer. Queríamos acabar rápido para ir por algo de comer, pero comenzamos a besarnos cuando la plática sucia comenzó. Me miró a los ojos y dijo ‘piensa en todas las cosas que vamos a comer’. Eso me prendió totalmente”.

10. El amigo indiscreto

“No me pasó a mí, pero un día mi amigo estaba en la cama con su novia y de repente ella le dijo: ‘háblame sucio’, y él respondió: “oh, si tan solo fueras 15 años más joven’.

“Ella tenía 23, menos los 15 tendría 8 años. No hace falta que les diga que no la volvimos a ver en el departamento”.

11. La rarita

“Esperé tanto para contar esta historia. Yo salía con esta hermosa chica, quien además era sexi. Sólo lo hicimos como tres veces, y en todas ella no hacía nada, sólo se quedaba quieta. No hacía sonidos, si mordía su labio tal vez hacia un pequeño gemido, pero eso era todo. Un día pensé ‘ya, hay que darle fuego a esto’, así que le grité: ‘háblame sucio, háblame sucio’, después de 30 segundo ella comienza a gritar: ‘¡eres un monstruo temible, eres un monstruo temible!’”.

12. Por favor, nunca digas esto…

“Sí… ¿te gusta esto, maldito retrasado”?