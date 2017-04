FOTO: Esta vecina de Ivanka Trump se llevó todas las miradas durante una protesta en su lujoso vecindario

Cientos de personas pertenecientes al colectivo LGBT se reunieron el pasado sábado en Washington D.C. en los alrededores de la lujosa vivienda de la hija de Donald Trump, Ivanka, para protestar contra las políticas de su padre respecto al cambio climático.

En la marcha, los manifestantes marcharon y bailaron con carteles, ropas llamativas y música en un ambiente festivo a lo largo de las calles del lujoso vecindario de Kalorama. Sin embargo, fue otra persona la que acaparó todas las miradas: las cámaras fijaron su atención en una sonriente vecina que salió de su casa para disfrutar de la manifestación vistiendo un abrigo de pieles y con una copa de vino en la mano.

Tras ser fotografiada, la Red se llenó inmediatamente de mensajes que hacían referencia a esta mujer –identificada como Dianne Bruce por la revista New York Magazine– y a su peculiar apariencia. “Objetivos estéticos: la vecina de Ivanka Trump bebiendo vino con un abrigo de piel mientras se desarrolla la protesta”, escribió un usuario en Twitter.

“La vecina que mira la protesta LGBT frente a la casa de Ivanka Trump mientras bebe vino blanco está definitivamente invitada al ‘brunch’ gay”, reza otro mensaje.

The neighbor watching the LGBT protest in front of Ivanka Trump’s house while drinking white wine is definitely invited to gay brunch. pic.twitter.com/Lum7pwuOsz

— Gabe Ortíz (@TUSK81) 3 de abril de 2017