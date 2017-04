Ibrahimovic puso en duda su continuidad en el Manchester United: “Vine a ganar, no a perder el tiempo”

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic no está plenamente feliz en el Manchester United. Tras la obtención de la EFL Cup, el equipo no muestra síntomas de mejora en la Premier League y su irregularidad no le permite subir posiciones. Por ello, tras el empate 1-1 ante Everton en Old Trafford, el atacante disparó verbalmente contra su club.