Los 3 cuerpos estables del Municipal de Santiago se unen para el ballet de El Mesías de Händel

Por primera vez, los tres cuerpos estables del Municipal –Coro, Ballet y Orquesta Filarmónica– se unen para abrir en grande la temporada de ballet que comienza este sábado 8 de abril a las 19:00 horas

La coreografía de Mauricio Wainrot toma la esencia religiosa y emocional de El Mesías de Händel y construye un ballet que transforma los estados de ánimo en movimiento, invitando al público a embarcarse en un viaje espiritual e introspectivo

Alrededor de 100 serán los artistas —entre cantantes, músicos y bailarines— que participarán en esta pieza que expresa a través de la danza la belleza de la obra del compositor alemán Santiago, abril de 2017 Inspirado por el magnífico oratorio de Händel que abarca la vida completa de Jesús, el coreógrafo argentino Mauricio Wainrot creó la primera versión de El Mesías en 1996 para el Ballet Real de Flandes. Realizó una coreografía más extensa que la anterior en el Banch en 1998 y una tercera versión fue estrenada por el Ballet Contemporáneo de San Martín en 1999. Wainrot crea una coreografía que toma el misticismo de la pieza original y construye una obra que transforma los estados de ánimo de la música en movimiento.

El coreógrafo utilizó 32 de los 53 temas de El Mesías de Händel para su versión en ballet y son aproximadamente 100 los artistas que participan en esta obra caracterizada por su espiritualidad y religiosidad. Con una música fiel al estilo barroco, este oratorio se desarrolla entre contrastes; intensidades forte y piano, grandes coros, pasajes homofónicos y fugas.

Un ballet de estilo neoclásico, que incorpora elementos contemporáneos y que con una escenografía, vestuario e iluminación sobrios y minimalistas, transforman el escenario en un verdadero cielo. En palabras del coreógrafo Mauricio Wainrot:

“Mi obra no tiene una línea argumental, sino que me he dejado llevar por los climas y las atmósferas que surgen de la misma. Su línea conductora si bien parece abstracta, posee una gran espiritualidad, y he valorizado a través de los sucesivos movimientos y escenas, el misticismo, la religiosidad, la emoción y la alegría que la obra musical conlleva”.