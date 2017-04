Sigue al alza: Mon Laferte invitada a festival junto a Metallica, Gorillaz, The Who y QOSA

Tras un notable éxito en la última edición del Festival de Viña, los shows agotados en el Caupolicán y una enorme cifra de reproducciones de su último single “Amárrame” (compartida con el colombiano Juanes), ahora Mon Laferte anota un nuevo logro para el arranque de 2017.

Tal como confirmó en su cuenta de Instagram, una nueva fecha se sumó en la escala norteamericana de su Amárrame Tour. Se trata del festival Outside Lands, que se realizará entre el 11 y 13 de agosto en el Golden Gate Park de San Francisco.

Este encuentro tendrá como grandes invitados a Metallica, The Who, Gorillaz, A Tribe Called Quest, Alt-J, Queens of The Stone Age y Lorde, entre otros. Y dentro del cartel luce Mon Laferte, quien es la única invitada latina del evento, junto a los colombianos Bomba Estéreo.

El Ciudadano