Así luce Daria y los demás personajes de la serie 20 años después

Recuerdas a Daria, la protagonista de la famosa serie de animación que lleva su nombre y que fue trasmitida por la cadena MTV y que se volvió ícono de una generación y jamás dejará de estar vigente a pesar de que han pasado 20 años desde que se lanzo su primer episodio.

A manera de nostalgia Karen Disher, cocreadora de la serie y diseñadora de los personajes, le dio a los fans lo que siempre habían deseado: una continuación, y Entertainment Weekly fue el encargado de difundir esta hazaña.

Así las cosas después de 20 años:

See exclusive sketches of the #Daria gang 20 years later! https://t.co/Ucefx2fY7v pic.twitter.com/isRMU9mE4Q

— EW Flashback (@EWFlashback) April 3, 2017