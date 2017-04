La nueva y adictiva serie de Netflix que te hará sentir culpable por todo lo que has hecho

La crudeza de ser adolescente implica una gama de sensaciones que se manifiestan en la cotidianeidad.|

Es la etapa más cruel y de mayor aprendizaje. Los cambios físicos y hormonales se manifiestan en una profunda confusión que nos lleva a la desesperación, a la felicidad, a la tragedia o al éxtasis con sólo un pequeño cambio en el ritmo de vida.

Hacemos amigos, adquirimos gustos y habilidades que permanecerán toda la vida y llega ese momento difícil en el que decidimos nuestro futuro. Pero, ¿qué pasa cuando la vida se termina en medio de una etapa tan importante por decisión propia?

La adolescencia puede ser tan maravillosa como despiadada. Un coctel de emociones que incluye desdichas y grandes experiencias, es el determinante de los seres humanos que están a punto de entrar a la siguiente etapa.

“13 Reasons Why” retrata a la perfección el periodo adolescente por el que inminentemente pasamos. Basada en el libro del mismo nombre escrito por Jay Asher en 2007, Netflix ha lanzado esta serie que recorre 13 capítulos en los que nos unificamos con los protagonistas. El acoso, la angustia de encajar y el miedo a ser cazado por los depredadores que acechan a las presas débiles, son características que nos ayudan a involucrarnos en esta historia que explica una manera alternativa de enfrentarse al rigor de la adolescencia.

La historia nos presenta a Hannah Baker (Katherine Lengford) una chica joven, bonita y amigable que decide terminar con su vida estando en la preparatoria. Puede sonar ilógico que alguien que lleva una vida tan prolífica en todos los ámbitos durante la secundaria y preparatoria, sería capaz de terminar con ella. Sorprendentemente, Hannah lo hace sin titubear dejando 13 grabaciones en casette que deben escuchar 13 personas distintas, una a la vez. La chica es clara: ahí están puestas las razones que la llevaron a suicidarse y dejar todo atrás.

Dentro de un walkman se esconden las razones por las que capítulo a capítulo lo análogo, tan lejano de la vida moderna, juega un papel determinante. Entre la decepción, el amor y la desesperación por encajar en la escuela, como todo adolescente, la protagonista explota hasta convertirse en el papel principal y el antagónico al mismo tiempo.

Hasta este punto, hay quien la considera otra serie adolescente, pero no lo es ni en su peor intento. Es un thriller que explora el acoso escolar, la objetivación de la mujer, prejuicios, pérdidas humanas y materiales, e ignora voluntariamente la situación.

El suicidio no es el tema central, es más bien la consecuencia de la temática principal que recae en todos los personajes. No solo Hannah lleva a cuestas el precio del suicidio, de hecho, ella es la que menos peso carga. La chica guía la historia y la pone en el tablero para mover a los demás como si de piezas se tratara. Las grabaciones en los casettes van indicando el camino que debemos seguir para ver esta serie con atención, hilando cada frase y acción llevándonos a un flashback mental, para entender la situación.

Por pequeñas que puedan parecer las palabras para uno mismo, la perspectiva de alguien más pudo haberlas transformado en una serie de palabras dolorosas. La vulnerabilidad no tiene un manual, todos la sentimos en diversas dosis y dimensiones. Ver esta serie y tener empatía con la situación, te orilla a lamentar algunos aspectos de tu vida. Dudas si lo que dijiste fue amable o si algo que te dijeron alguna vez te marcó sin darte cuenta.

Dale una oportunidad al argumento de “13 Reasons Why” que promete atraparte y hacerte reflexionar. Si eres un adicto a Netflix, es un must de la plataforma. Como plus, Tom McCarthy, ganador del Oscar en 2016 por “Spotlight”, dirige algunos capítulos. La producción corre a cargo de Selena Gómez que aunque no tenga grandes producciones actorales en su currículum, sabe en qué proyectos invertir. Si ya leíste el libro entenderás que es una adaptación muy fiel al best seller, incluso algunas críticas la catalogan como una de las pocas adaptaciones que llegan superar el texto. Hablando de las actuaciones, sólo queda decir que son magníficas, Dylan Minnette en el papel de Clay Jensen y Katherine Langford a cargo de Hannah supera las expectativas de todos. Sin olvidar al resto del cast que hacen de la serie una experiencia conmovedora.

Viajar entre los problemas adolescentes, lo seamos o no, nos hará reflexionar sobre la situación a la que se enfrenta el mundo. Todos vivimos en situación crítica, no es sólo un tema que surge en la pubertad. Las crisis llegan a los 25, a los 30, a los 40 o a cualquier otra edad. La vulnerabilidad no respeta los años.

