Inminente fracaso de Comisión Investigadora por Caso Bancard

La décima sesión de la Comisión Investigadora “Bancard” fue celebrada este miércoles 5 de abril en el Congreso, con la totalidad de sus diputados integrantes y, nuevamente, con la visita del Contralor de la República, Jorge Bermúdez Silva.

Sin embargo, luego de 140 días de trabajo y varias invitaciones a las más altas autoridades del país, pocos son los antecedentes fehacientes que comprueben un supuesto dolo del ex Presidente Sebastián Piñera mientras ejerció su cargo. Al parecer ni las dudas al patrimonio declarado ni sus actuaciones bursátiles mientras ejercía el máximo cargo de representatividad en el país, dejaron algún cabo suelto en una madeja que no pocos querían desenmarañar.

Red de protección

Para lo que sí sirvió la creación de la Comisión fue para comprobar el actuar de los diputados de oposición que, utilizando todas sus artes, defendieron a brazo partido el actuar de su correligionario y, en sus propias palabras, próximo presidente de Chile.

El turno en esta ocasión fue del diputado Iván Norambuena (UDI), quien ante las críticas de su par del PS Osvaldo Andrade por la inasistencia de Sebastián Piñera Morel, hijo del ex mandatario de derecha, hizo un fuerte llamado a acabar con las ofensas y ataques a la familia del ex gobernante. Por su parte, Nicolás Monckeberg (RN) fustigó una y otra vez al presidente de la Comisión, el diputado Fuad Chahín (DC), quien no tomó el guante y permaneció impávido hasta el fin de la sesión.

El turno de los invitados

Dado que no es un funcionario público, Sebastián Piñera Morel no tenía la obligación de asistir a la Comisión Investigadora, a pesar de haber sido citado. Sin embargo, envió a su representante, el diputado Monckeberg, a entregar una carta al secretario de ésta, a fin de ser leída al inicio de la sesión. De ella, se rescata que si bien quiere cumplir con sus responsabilidades como ciudadano, no está dispuesto a prestarse para un supuesto show comunicacional, con fines políticos y electorales, que habría sido armado por los diputados de la Nueva Mayoría. Sin embargo, aclara, queda a disposición de futuras citaciones, siempre y cuando “haya ánimo de establecer la verdad”. “No soy un rival político”, aclaró antes de finalizar su misiva.

Por su parte, el Contralor Bermúdez reconoció que comparecer una vez más era difícil pero como su interés era ayudar al trabajo fiscalizador de la Cámara, su asistencia era un aporte por establecer las ilegalidades o incumplimiento de las normas, aún cuando afirmó que, en términos de la declaración de patrimonio del ex presidente, “se cumplió en tiempos y formalidades”. Consultado por la completitud y veracidad de los actos informados, admitió que la Contraloría General de la República no se podía pronunciar.

Dado que se estableció que en todos los hechos analizados no hubo delito, al menos en torno a la normativa vigente en el momento, según la opinión del director del SII, del director de la Superintendencia de Valores y Seguros y del propio Contralor, tras 4 meses y 18 días no se ha podido establecer una forma de acusar al futuro candidato de la oposición.

Antes del final de la sesión, los diputados acordaron citar al representante de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), a fin de averiguar la veracidad y completitud de las declaraciones de Sebastián Piñera Echeñique.

Gabriel Muñoz