“No hemos sido escuchados por el Gobierno”: El desalentador panorama que recibirá a la primera marcha estudiantil del año

Se cumplieron tres años desde que Michelle Bachelet volvió a La Moneda con las consignas del movimiento estudiantil bajo el brazo. Tres años en los que las reformas a la educación todavía no salen del Congreso, proyectos que, además, no dejan satisfecho a nadie.

Con esta sensación de descontento vuelve a despertar el Movimiento Social por la Educación, que ya proyecta una nueva marcha para el próximo 11 de abril. En Santiago, estudiantes y profesores se encuentran a la espera de la autorización de la Intendencia, para realizar la manifestación que comenzaría en Plaza Italia y se desplazaría por la Alameda hacia el poniente.

No quieren «más de lo mismo», dice Sandra Beltrami, vocera CONFECh y presidenta de la Federación de Estudiantes de Universidad ARCIS (FEUARCIS), casa de estudios que cerrará por problemas económicos.

«No hemos sido escuchados por el Gobierno. El Ministerio de Educación (MINEDUC), que recibió nuestras propuestas de indicaciones a la reforma de educación superior, lo más probable es que no las vaya a presentar, porque sabemos que tienen sus propias indicaciones que son más de lo mismo: no se termina el Crédito con Aval del Estado (CAE), no se penaliza el lucro con cárcel, no se está instalando la gratuidad como un derecho universal, ni tampoco la educación como un derecho, sino que se está regulando lo que ya tenemos y los estudiantes estamos siendo vistos como usuarios y no como sujetos de derecho», plantea la dirigenta.

Al llamado de la CONFECh se sumó el Colegio de Profesores, presidido por Mario Aguilar, quien expresa que «la reforma educacional no se ha concretado, ni siquiera la anunciada en el programa de Gobierno, que personalmente considero insuficiente para lo que necesita la educación chilena. Somos críticos de esta reforma educacional, creemos que ha sido un pequeño maquillaje al sistema educacional de mercado, pero no un cambio de paradigma, como se había comprometido».

El sábado 1 de abril, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) realizó un encuentro nacional, instancia en la se zanjó la adhesión a la marcha del 11 de abril. Según afirma Sara Robles, vocera de la agrupación, «la educación se mantiene en crisis», diagnóstico que se refleja en «el estado actual de los colegios pertenecientes a los municipios controlados por la derecha».

«Uno de los conflictos que pudimos detectar es el problema del financiamiento a la interna de los establecimientos. Los compañeros/as están sin los docentes necesarios para que se desarrollen las clases normalmente. También están con problemas de financiamiento para programas educativos que ya estaban implementados, que han sido retirados de los establecimientos. El Carmela Carvajal se encuentra sin tinta para imprimir las distintas guías y pruebas que se puedan realizar y, en otros establecimientos de la comuna de Santiago, se encuentran sin recursos básicos como papel higiénico y jabón», explica en conversación con El Ciudadano.

Proyectos contra el tiempo

En el último año de este Gobierno, aún se mantienen en el Congreso los proyectos que reforman la educación escolar (desmunicipalización) y universitaria. A juicio de la dirigenta secundaria, «la demora en la discusión tiene que ver con que no hay una clase política que ponga como prioridad las demandas del movimiento estudiantil».

Pero aclara que no solo se trata de tiempos, sino que de contenidos. «Nuestra crítica más fuerte es que hoy el proyecto de Nueva Educación Pública (desmunicipalización) no pone sobre la mesa la vinculación directa de las comunidades con la propuesta educativa. Es decir, hoy las comunidades no se consideran para decidir currículum, ni hacia dónde va el financiamiento», explica.

«Nuevamente, la reforma se vuelve a hacer a puertas cerradas, diciéndonos que hay una puerta para el diálogo, pero siempre las resoluciones se toman por los supuestos expertos, que al final no son los actores principales de la educación», añade Sara Robles.

Mario Aguilar se suma a las críticas de los secundarios y complementa señalando que la reforma no resuelve el debilitamiento de la educación pública, la caída sostenida en su matrícula y el financiamiento.

«El proyecto que actualmente está en el Congreso mantiene la misma lógica de financiamiento, la misma lógica de sostenedores. En el fondo, significa que el Estado no asume cabalmente su responsabilidad de gestionar un sistema de educación pública fuerte, privilegiado y con buen financiamiento», afirma el presidente del Magisterio.

Y agrega: «No somos tan optimistas de que el proyecto vaya a cambiar sustantivamente y que vayan a ser escuchadas nuestras propuestas. Obviamente, las vamos a hacer igual, pero parece que el Gobierno está empeñado en sacar adelante el proyecto, que por lo demás, tampoco tiene muchas garantías, porque ni siquiera tienen acuerdo dentro de la propia coalición».

Para Sandra Beltrami, presidenta de la FEUARCIS, la marcha tiene un significado especial, luego del cierre de la casa de estudios decretado a comienzos de este año y que ha motivado la presentación de un recurso de protección contra la ministra de Educación, Adriana Delpiano, por su responsabilidad en el proceso que derivó en el fin de la ARCIS.

«Se decía que lo de la Universidad del Mar era un caso aislado, pero hemos visto que no es así, que hoy el Estado ha optado por cerrar una universidad que tiene carácter emblemático, una historia importante y que ademas tiene calidad en la educación. Ha preferido cerrarla por una crisis financiera, por lo tanto, está anteponiendo el sistema mercantil a lo académico», puntualiza.

Felipe Menares Velásquez