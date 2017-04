Álvaro Gómez adelantó futuro de su personaje en “Amanda”

La teleserie de las 15:00 hrs. de Mega, Amanda es la más vista en su horario y además se ha robado la atención de sus seguidores.

Uno de los personajes más odiado dentro de la producción, es el de Claudio, interpretado por Álvaro Gómez.

En una entrevista con el sitio web Fotech, el actor señaló que está feliz con el resultado de la teleserie y que “efectivamente la demostración de aprecio y reconocimiento por el trabajo que uno hace, en las redes sociales ha quedado súper de manifiesto y eso se agradece. A mí la gente me dice, efectivamente ‘pucha que eres malo’, pero puta que te creo. Queda un poquito en manifiesto cómo han avanzado las teleseries en ese sentido, porque antes estaba el ‘puta que eres malo’ y el te quiero matar, pero efectivamente ahora no. La gente hace esa conversión y agradece el trabajo. Para un actor nada es más gratificante que sentir la valoración de parte del público”.

Además contó que lamenta que mucha veces a los actores se les encasilla en ciertos estereotipos. “Claro, me queda bien hacer uno malo pero, ¿me has dejado hacer uno bueno? A mí me encantaría pasar a uno bueno y no quedarme ahí”.

Respecto al futuro de su personaje, el actor aclara que “no le veo un buen futuro a Claudio. Es un tipo que es llevado a sus ideas y está empezando a entrar a acalorarse más de la cuenta. Su cabeza le está pasando una mala jugada. De hecho, la gente me pide que le cuente el final y no hay final porque todavía la estamos grabando, si terminamos de grabar a fines de abril. No tengo idea en qué va a terminar, hay hartas cosas con las que la gente especula pero no tengo idea qué se viene. Mi personaje se viene malo, yo creo que sí, que se reivindique no creo, después de todo lo que ha hecho. Ese hombre no tiene perdón de Dios”, finalizó.