“Ni un peso más”: Ministro Valdés confirma que AFP no administrarán 5% extra de cotización

Anoche, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés confirmó que el gobierno no considera a las AFP para el negocio de administrar el 5 % de cotización extra para mejorar las pensiones.

En entrevista con CNN Valdés sostuvo que la idea es crear un organismo estatal para administrar el monto adicional, haciendo un paralelo con la realidad canadiense. Aunque, agregó que el diseño final dependerá de lo que decida la Presidenta.

“Nuestra propuesta preferida considera un administrador estatal, muy liviano y eficiente”, manifestó el secretario de Estado.

“En la propuesta que hemos ido trabajando, la idea es que no sean las AFP las que administren este 5%, por varias razones”, señaló Valdés. Además explicó que “esto no se trata de que dos o tres personas que nombre el ministro de Hacienda manejen esto. No, esto tiene que ser una cuestión con independencia, con autonomía, con profesionales muy calificados”.

Este sería el cambio más drástico al sistema de pensiones desde que se creó en dictadura, aunque mantiene las condiciones actuales del modelo.

Finalmente, Valdés advirtió que “del diseño final y eso solo lo sanciona la Presidenta (Bachelet), pero nuestra propuesta considera eso y que, por razones de legitimidad, es bueno que exista este ente estatal, y en segundo lugar, en términos de costos, las diferencias son muy, muy pequeñas”.

El Ciudadano