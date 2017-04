Aaron Díaz desató la furia de internet por esta foto con su hija (+ Foto)

Aaron Díaz es sin duda uno de los papacitos (por su físico y rol de progenitor) que más complace a sus seguidores. Ya sean con sus sexys fotos o publicaciones con sus dos hijas: Erin y Regina, el actor acumula miles de likes y cientos de comentarios.

Hace poco, su Instagram se transformó en un gran campo de batalla y debate.

Sucedió luego de que Aaron publicara una fotografía en compañía de la menor de sus retoños en una playa de Bari, Italia, en donde se encuentran pasando unos días. En la imagen se le puede ver sostener a la niña sobre un muro. Todo sin polémica hasta que la gente se fijó que en la pared está escrito un graffiti con la leyenda: “God is gay” (Dios es gay).

Un bando reclama que el mexicano es ofensivo e insultante. “Esa foto me parece una gran falta de respeto. Yo no soy una cristiana fanática, pero a Dios se respeta sobre todas las cosas”, “Aaron si tienes respeto y sentido común deberías borrar la foto. Parece una burla eso que dice la pared, pero peor tú que siendo figura pública la coloques”, esribieron algunos.

Por otra parte, están quienes le restaron importancia e incluso aplaudieron el mensaje. “Love is love… amor es amor… si se molestan por el mensaje en la foto les prometo que a Aarón no les importan sus críticas”, escribió su club de fans. “Mi gente antes de criticar edúquense. La palabra ‘gay’ no solo lleva un solo significado, que es ser homosexual. La palabra ‘gay’ tiene varios significados como por ejemplo ‘felizmente excitado'”.

¿De qué lado estás tú?

Bari, Italy.

