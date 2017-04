Nicole Block responde a quienes la critican por su “extrema delgadez”

Nicole Block se ganó el cariño de sus seguidores con su personaje de la “Picky Picky“. Actualmente, la actriz es parte del elenco de la teleserie de Mega, Tranquilo Papá.

En la nueva apuesta de las 20:00 hrs. Nicole interpretará a la caprichosa Fernanda Aldunate donde será la hija de Domingo Aldunate (Pancho Melo).

La joven, es una activa usuaria de las redes sociales, principalmente Instagram, ahí mostró el nuevo look que luce para la teleserie.

Sin embargo, más allá de su cambiado estilo, sus seguidores criticaron su “extrema delgadez”, que incluso preocupó a varios. La actriz habló con el sitio web Página 7 y confirmó que ella está mejor que nunca, muy saludable y que jamás ha bajado de peso.

“De peso no he bajado, yo creo que es más un problema de vestuario, porque con la ‘Picky Picky’ yo usaba mucha ropa de invierno, osea dos calzas de polar debajo de otra calza, la camiseta de pantys, el delantal, etc… y aquí no, entonces, si se me ven las piernas más flacas es porque muestro más, ando con menos ropa”, contó.

Además agregó que: “El cambio de look me ha ayudado a verme más delgada, siento que el rubio y el pelo liso hace que se me vea la cara más larga”. Por otro lado, aseguró que en El Camionero usaba un maquillaje mucho más recargado. “Creo que va más por eso, un tema de look y de vestuario”, finalizó.

Vía TKM