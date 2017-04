Gala Caldirola contó por qué NUNCA lleva el pelo suelto

Gala Caldirola, está pasando por su mejor momento. La española es parte del panel de Así Somos de La Red y mantiene una relación estable con el futbolista, Mauricio Isla.

Además, su belleza y simpatía no deja indiferente a nadie. Pero sin duda lo que más se destaca de la española es su armonioso rostro que casi siempre es acompañado del pelo recogido.

La española decidió explicar al portal AR13, por qué prefiere llevarlo así y no suelto. “Yo soy experta en recogidos. Siento que cuando me suelto el pelo lo tengo que machacar mucho porque lo plancho, le meto mucho producto, al final lo estropeo más entonces me gusta llevarlo tomado. Uno, porque lo tengo que tratar menos y dos, porque a mi carita siento que me estiliza”, señaló.

Además agregó que esto le sirve mucho en las mañana ya que “como que me levanto con la cara más hinchadita y el pelo recogido como que te afina un poco la cara. Es una manía que tengo”.