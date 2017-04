Antes vs Después: a 18 años de su estreno, así se ven los actores de ‘El Club de la Pelea’

Sabemos que la primera regla una vez dentro del Club de la Pelea es: Nadie habla sobre el Club de la Pelea. Así que tal vez estemos violando las reglas más importantes que dictan estas películas de culto, pero debemos reconocer que es un clásico.

Ya han pasado 17 años desde su estreno, en agosto de 1999, y el día de hoy recordaremos a los artistas que participaron en la realización de esta gran película de culto y a su director, David Fincher, quien después del Club de la Pelea se ha apuntado más éxitos en su larga lista, como Seven, Red Social, La Habitación del Pánico, y la próxima Guerra Mundial Z parte II.

Así que dejemos que la nostalgia nos invada, y recordemos a estos excelentes artistas con la fotografía de su primer alfombra roja y una actual. ¡Cuántos años han pasado!

1. Brad Pitt (Tyler Durden)

Sin duda este es uno de los personajes más icónicos en su carrera. El Club de la Pelea entra en la lista de los incontables éxitos cinematográficos en los que Brad Pitt se ha visto.

Ahora, el hombre de 53 años, y padre de seis, estelarizará una película original de Netflix, “War Machine”, junto a Tilda Swinton, y junto al director David Fincher darán vida a la segunda parte de Guerra Mundial Z.

2. Edward Norton (narrador)

Este actor hizo su debut en Hollywood con el drama de 1996 La Verdad Desnuda (Primal Fear), junto a Richard Gere, cuando tenía 27 años.

Desde entonces ha anotado muchos éxitos a su curriculum, como Historia Americana X, The Italian Job, El Increible Hulk, y más reciente Collateral Beauty.

3. Helena Bonham Carter (Marla Singer)

Esta belleza británica le ha sido fiel a su inusual estilo de vestimenta y locos peinados desde sus primeras apariciónes en la gran pantalla, hace casi 20 años.

Helena es una actriz que, apesar de su esilo y personalidad excéntrico, ha aparecido en muchas películas (la mayoría de ellas dirigidas por su exesposo, Tim Burton) entre ellas Las Sufragistas, Harry Potter, El Gran Pez, y está a punto de estelarizar el remake femenino de Ocean’s Eleven.

4. Jared Leto (Cara de Ángel)

Este actor, ganador del Oscar, cantante, modelo, y que pareciera que la edad no hace estragos en él, apareció por primera vez en el drama televisivo de 1994, El mundo de Ángela (My So-Called Life), donde interpretaba al adolescente Jordan Catalano.

Leto es un prodigio del séptimo arte, y ha estelarizado varias películas clásicas, casi de culto, de nuestros tiempos, como Requiem por Un Sueño, Donde Reside el Amor, Chapter 27 y la reciente Escuadrón Suicida.

Hoy en día, además de seguir cosechando éxitos como cantante, Jared se prepara para su personaje en la muy esperada Blade Runner 2049, que se estrenará muy pronto.

5. Meat Loaf (Bob Paulsen)

Más conocido por su música, incluyendo su éxito “I’d Do Anything For Love”, Meat Loaf hizo una interpretación admirable en el drama, dirigido por David Fincher.

Sin embargo, ese no es el único crédito cinematográfico con su nombre. El actor aparece también en Tenacious D: La Llave del Destino y The Rocky Horror Picture Show.

6. David Fincher (Director)

El hombre al que debemos agradecer por esta joya cinematográfica quien, además, es responsable de otras tantas, incluidas Seven, Perdida y Red Social.

El siguiente paso para este director, nominado al Oscar, es la serie original de Netflix, Mindhumnter, así como la segunda parte de Guerra Mundial Z, junto a Brad Pitt.

Vía Difundir