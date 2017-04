MasterChef: concursante es eliminada automáticamente por poner la vida de los jueces en “peligro” con este plato

En el último capítulo de MasterChef, una concursante fue eliminada automáticamente por poner la vida de los jueces en “peligro”.

La participante que tuvo que salir del espacio fue Andrea, quien para poder permanecer en el programa debió preparar un plato usando jengibre en su receta. Ella eligió un ceviche de pollo para competir contra Hernán y Pola.

El chef Chris Carpentier la eliminó automáticamente y sin probar el plato pues se dio cuenta que el pollo estaba crudo, lo que pudo llegar a ser peligroso para el jurado.

“Vamos a dejar una cosa clara, hay un tema que tiene que ver también con nosotros. Yo pollo crudo así, no lo voy a probar (…) Un pollo crudo no es un alimento que se pueda comer así, es un producto que no se recomienda para comerlo de esta manera“, señaló Carpentier, quien además aseguró que aunque haya sido marinado con limón por 60 minutos, eso no significa que esté cocido. “No hay un cambio químico con el limón. No hay cocción”, agregó.