Actor y ex concejal de Estación Central acusa al PC y a Hasbún: “Fui testigo de movidas de plata muy, muy feas”

El reconocido actor y ex concejal de Estación Central, Oscar Hernández, lanzó una serie de denuncias contra el Partido Comunista, donde militó hasta 2013, y el diputado Gustavo Hasbún (UDI), sobre lo que llamó “movidas de plata” en Estación Central, las que habrían ocurrido durante el período que ejerció en el edificio municipal.

En entrevista con radio Cooperativa, Hernández explicó que “renuncié (al PC) porque tengo un defecto, en Chile es un defecto, soy una persona que no negocia, una persona que no se deja corromper y yo tengo ese defecto, soy incorruptible”.

Así, Hernández sostuvo que “tuve una muy mala experiencia siendo concejal en Estación Central en que la relación de la dirección del partido -con nombre y apellido, Guillermo Teillier y el señor que estaba de candidato a alcalde, Hugo Gutiérrez- tenían una relación nefasta con el ex alcalde Hasbún y el señor Rodrigo Delgado”.

Reglón seguido, el ex concejal disparó: “Vi y fui testigo de movidas de plata muy, muy feas. Se hicieron cosas muy brutales: Platas para Arcis que se sacaron, platas que se sacaron por debajo -de una decisión del Concejo- hacia Cuba, y yo esas cosas las denuncié”.

De paso, el actor apuntó al actual alcalde de la comuna, Rodrigo Delgado, como impulsor de las irregularidades por motivos electorales señalando que “la única manera de que se pudiera mantener Delgado era apoyar a Hugo Gutiérrez y entregarle todos los apoyos que fueran necesarios para dividir la izquierda y la Concertación y poder entrar, y por eso salió Rodrigo Delgado. Sino no habría salido”.

Las denuncias de Hernández no se quedaron allí y apuntaron al actual diputado por La Florida (y ex alcalde de Estación Central), Gustavo Hasbún, señalando que “llegó gente de La Florida diciéndome que Hasbún estaba instalando luminarias en una de las poblaciones pobres de La Florida cuando fue de candidato y esas luminarias se sacaron de Estación Central, que se habían renovado y que estaban en bodega, y que desaparecieron”.

“Lo de Hasbún lo mandé a decir al que estaba conmigo trabajando como secretario y la respuesta fue ‘mira, hablamos con Hasbún, él dijo que sí había hecho pero que nunca más lo iba a hacer’ y yo dije, literalmente, yo tengo cara de tonto pero hueón no soy”, recalcó Hernández.

Finalmente, Hernández afirmó que “entonces ese tipo de cosas me resultan absolutamente espurias, insoportables, porque no es un problema de un partido en particular. Hoy eso está metido en todas las organizaciones políticas, es una cuestión extraordinariamente grave lo que pasa en el país”.

El Ciudadano