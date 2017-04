Hija del Chino Ríos sorprendió con look a “lo Baywatch” (Fotos)

La hija mayor de Marcelo Ríos habla y Giuliana Sotela se ha convertido en toda una it girl y mediante su cuenta de Instagram muestra sus facetas de modelo con increíbles fotografías.

En una entrevista para una revista nacional, reveló que no está preocupada del ‘que dirán’ y que con su padre, Marcelo Ríos, son muy parecidos, pero no tanto en lo físico.

“No sé si se nota, pero soy muy parecida a mi papá: no hablo mucho y no soy tan expresiva como mi mamá… Yo soy más tranquila, más para adentro. Me parezco más a él. También en que definitivamente a él nada le importa. Yo soy igual. De mi mamá heredé el corazón leal que va hasta el fin del mundo por las personas que quiere… Es una mezcla extraña”.