Video de dos estudiantes teniendo relaciones en la sala de descanso de su universidad causa furor en las redes sociales

A simple vista parecía tratarse de una pareja de jóvenes que intentaba dormir en uno de los espacios de descanso que existen al interior de la Universidad de Nueva de Gales del Sur, en Australia, pero al pasar los minutos, las personas que se encontraban bajo una manta, comenzaron a realizar movimientos sugerentes a actos sexuales, lo que llamó la atención de todos, especialmente de quien registró la escena y posteriormente la publicó a través de Facebook.

Aunque parezca completamente irrisorio pensar que dos personas escogieron una de las dependencias de la institución universitaria para mantener relaciones sexuales, estos jóvenes de identidad desconocida lo hicieron. Aparentemente, creyeron que encontrándose bajo la manta no lograrían levantar sospecha en quienes se encontraban en el lugar, pero lo cierto es que cualquier persona, a metros de distancia, podría haber distinguido lo que estos chicos estaban haciendo.

Los jóvenes que presuntamente creyeron que pasarían desapercibidos en el lugar de descanso del recinto universitario, terminaron convirtiéndose en el vídeo que recorrió por los teléfonos celulares de toda la comunidad de la Universidad de Nueva de Gales del Sur. A medida que transcurrían los minutos, el vídeo que fue grabado sólo por una persona, terminó en los archivos de cientos estudiantes universitarios, quienes no podían creer la fatídica decisión que ambos tomaron al intimar en dependencias de la institución de educación superior.

Actualmente y en menos de 24 horas, el registro suma más de 300.000 visualizaciones, sin contar a la multitud de personas que fueron testigos del registro audiovisual que recibieron en sus teléfonos y que no dudaron en difundir. Afortunadamente, éste no muestra sus rostros, lo que les ha permitido esconder su identidad ante las millones de personas que hoy han visto el vídeo a través de internet.A pesar de que la Universidad no ha emitido un comunicado público, los mismos estudiantes se han encargado de repudiar abiertamente su actuar. Algunos de los comentarios sólo se ríen del vídeo, pero hay otros quienes han manifestado que están en pleno desacuerdo ya que se trata de un espacio común, al que aparentemente concurre una gran cantidad de estudiantes.

