Mamá de Kurt Martinson: “Él vio algo relacionado con la droga y otras cosas terribles de San Pedro”

La madre del joven desaparecido en San Pedro de Atacama a fines de 2014, Kurt Martinson, volvió a afirmar que detrás del hecho existe participación de terceras personas.

En una entrevista para el cuerpo de Reportajes de El Mercurio, Ana María García desestimó las teorías del Ministerio Público sobre un presunto desvarío mental que habría impulsado al ex trabajador turístico del Hotel Alto Atacama a deambular sin rumbo por el desierto.

“Trataron de decir que Kurt había dejado de tomar los remedios, cuando nunca ha tomado, que tenía esquizofrenia, que había tenido un brote psicótico, y eso es mentira. Y si hubiese sido así, y hubiese tenido esquizofrenia, ¿tú crees que yo lo habría negado? Además, si ese fuera el caso ya lo hubiesen encontrado. En esas condiciones uno lo encuentra”, subrayó.

Consultada respecto a su hipótesis de lo ocurrido, García manifestó que a él “lo mataron… vio algo relacionado con la droga y otras cosas terribles que pasan en San Pedro, y desapareció. Y eso que vio me lo contó a mí un poco antes de que desapareciera. De hecho yo hablé con un general de Carabineros y me dijo: ‘Su hijo no era narcotraficante, a su hijo le decían el sapo'”.

La investigación fue retomada por la Fiscalía en marzo de este año, cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta revirtió el cierre de la causa a petición del ex persecutor Vinko Fodich, quien representa a la familia Martinson, por existir diligencias pendientes en la carpeta.

El abogado señaló al matutino que mientras no se encuentre el cadáver y se practique la respectiva autopsia, nada se puede descartar.

“No podemos tener evidencia fidedigna de qué es lo que pasó. Sí se puede decir que el hecho de que no se encuentre nada de Kurt genera dudas en cuanto a una muerte accidental, ya que generalmente en esos casos se encuentran los cadáveres o al menos, los restos, como los niños del cerro Provincia o los del accidente en Juan Fernández. En este caso, no se ha encontrado nada, y eso es un dato que va contra las estadísticas de las muertes accidentales o suicidios”, afirmó.

Matías Rojas

El Ciudadano