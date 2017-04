Pepsi & Kendall Jenner protagonizan el comercial más POLÉMICO de la historia… No pudo haber salido peor para Pepsi

La compañía multinacional de refrescos, Pepsi se ha caracterizado por comerciales muy refrescantes y con portavoces famosos que han ido desde Michael Jackson, Madonna, la supermodelo Cindy Crawford, entre otros que han buscado dar un mensaje positivo y promocionar el refresco, obteniendo siempre comerciales históricos y sí, también, llenos de polémica.

Pero no toda la controversia a pesar de recurrir a una figura mercadológicamente redituable ha sido positiva para el monstruo de PepsiCo. este año, lanzaron su campaña “Life for now moments” con Kendall Jenner como portavoz, y ha resultado un fracaso épico aderezado de mucho, muchísimo debate.

El polémico comercial

No Pepsi, no lo hiciste nada bien

En un intento por mostrar una sociedad utópica en donde todos se unen para lograr un mundo mejor a través de gustos en común como una lata de Pepsi, el resultado fue totalmente negativo. En el comercial, Kendall participa en una sesión de fotos de la que se distrae al pasar un grupo de manifestantes frente a ella, Kendall decide unirse a ellos, al final de la protesta se enfrenta cara a cara con un oficial de policía con cara de pocos amigos, ella le ofrece una Pepsiy él acepta el refresco sonriente como aceptando no lastimar a nadie.

El anuncio fue categóricamente acusado de robarse la idea -y apropiarse- del movimiento Black Lives Matter ( las vidas de las personas de color importan) y de jugar con la justicia social para vender sus refrescos.

Obvio las reacciones y el humor negro invadieron las redes sociales después de lanzar el fallido anuncio.

1.

“El nuevo anuncio de Pepsi roba las imágenes de @leshiaEvans en Baton Rouge y explota el activismo de las mujeres de color”.

2.

“Oficiales pueden esperar un minuto. Tengo una Pepsi”.

3.

4.

“Lo hicimos en Baltimore. Nada cambió @Pepsi”.

5.

“Demonios. Olvidé mi Pepsi en casa”.

6.

“El equipo de marketing de Coca Cola después de ver el comercial Kendall/Pepsi”.

7.

“Imagino a los ejecutivos de @Pepsi justo antes de decidir incluir en su comercial a Kendall Jenner //’Las protestas están por todos lados justo ahora’”.

8.

“Recibimos una respuesta de Pepsi. Gracias Jeanette. Esta es la declaración de Pepsi: “‘Este es un comercial global que refleja personas con diferentes estilos de vida que se unen en un espíritu de armonía y pensamos que eso es lo más importante’”.

Y esta es la respuesta de la PepsiCo. ante la controversia de su comercial