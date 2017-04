El desnudo de Ricky Martin en su show de Las Vegas

Además de hacer delirar a sus fans con este destape, Ricky Martin hizo vibrar a todos al interpretar 21 de sus éxitos, incluyendo “Livin ‘La Vida Loca”, “Shake Your Bon Bon “,” She Bangs “,” Cup of Life “y muchos más, acompañado por 16 bailarines y nueve músicos sobre el escenario.

