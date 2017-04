Steffi Méndez contó los consejos que le da Dj Méndez por su rol en “Tranquilo Papá”

Steffi Méndez se ganó el cariño de los televidentes con su rol de Martuca en la teleserie de Mega, Pobre Gallo.

Ahora, la hija de Dj Méndez nuevamente estará en las pantallas de Mega, y lo hará en su nueva apuesta vespertina, Tranquilo Papá.

La joven dará vida a “Martina”, una joven estudiante universitaria que llega a vivir como pensionada en la mansión de los Aldunate.

“Estoy súper agradecida con la oportunidad que me dio el canal, mis jefes, es mi segunda teleserie, estoy feliz, con muchas ganas de seguir aprendiendo y tomando este desafío al más máximo”, contó la joven al sitio web Lima Limón.

Además agregó que:

“Mientras sigan los proyectos, mientras sigan confiando en mi trabajo y me quieran tener para más proyectos, yo voy a estar acá en el canal tratando de evolucionar, mientras eso esté en pie, yo quiero estudiar teatro, así que todo depende de cómo se den las cosas. De hecho estoy audicionando para una obra de teatro”.

Steffi contó que su papá, DJ Méndez, “está chocho, feliz y me encanta, porque siento el apoyo diario. O sea el apoyo es, ¡no me dejes en vergüenza! que llegue a la hora, que me aprenda bien los libretos, es como eso, ese es su apoyo, que siempre cumpla y sea ordenadita”.