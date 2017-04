Fernanda Figueroa realizó serias acusaciones sobre “Doble Tentación”

Fernanda Figueroa fue eliminada hace unas semanas del encierro de Mega, Doble Tentación junto a su pareja José Luis Bibbó. Y desde su salida ha disparado con todo en contra el reality.

En primer lugar, acusó que estaba arreglado. “Es el programa más editado que pude haber visto en mi vida”, contó.

Y ahora, realizó otra seria acusación sobre el encierro ya que afirmó que la obligaron a hacer cosas que no quería.

“No entraría un reality de nuevo con una pareja o con ese formato, porque no me gustó mucho. A mí me molestaba darme un beso con quien no me quería dar un beso. Y la producción te obliga a hacer las actividades, o si no te descuentan plata. Está en el contrato”, reveló a Intrusos de La Red.

Ademas agregó: “Si no las hacías (las actividades), se te quitaba un poco de sueldo. Así como experiencia, la acepto, pero no me gustó tanto el formato del reality, no me gustó que me obligaban a hacer cosas, porque ahí adentro te obligan a hacer las cosas. No te sale naturalmente”.